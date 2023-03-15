الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2023

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-03-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-03-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2023

الهند لم تنضم إلى سقف أسعار النفط الروسي

الكشف عن الموعد المحتمل لمصادقة تركيا على طلب انضمام فنلندا لحلف الناتو

بدء المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

الشیخ قبلان: لبنان بركان نائم والحل يكمن بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين

العراق..الحشد يلقي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية