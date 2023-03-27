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في كانون الثاني..

الأردن.. ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 303 ملايين دينار

الأردن.. ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 303 ملايين دينار
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصلت قيمة مستوردات الاردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال كانون الثاني الماضي إلى 303 ملايين دينار، مقارنة مع 193 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

العالم _ الأردن

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الاردنية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بلغت نسبة ارتفاع الفاتورة النفطية خلال كانون الثاني الماضي 56.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات الاردن من المشتقات النفطية خلال كانون الثاني الماضي لتصل إلى 109 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 76 مليون دينار.

وبلغت مستوردات الاردن من أرواح النفط" بنزين" حوالي 61 مليونا، والديزل "سولار" نحو 54 مليونا، وزيوت التشحيم حوالي 3 ملايين دينار.

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في كانون الثاني.. الأردن.. ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 303 ملايين دينار