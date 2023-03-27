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بعد هذه الخطوة.. الاحتلال يشل حركة مسافرين الضفة

بعد هذه الخطوة.. الاحتلال يشل حركة مسافرين الضفة
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أغلق كيان الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، معبر الكرامة، والذي يعد منفذ الفلسطينيين إلى الأردن والعالم.

العالم _ الأردن

وجاءت هذه الخطوة في ظل إضراب موظفي الجمارك الصهاينة ضمن سياق الاحتجاجات على قانون التعديلات القضائية، التي تقيد من سلطات النظام القضائي في كيان الاحتلال.

وتسبب الإغلاق بشل الحركة التجارية بين فلسطين والأردن، وكذلك أمام حركة المسافرين، من وإلى الضفة الغربية المحتلة.

وتعيش الاراضي المحتلة أزمة سياسية بدأت مع دخول العام الجاري، وبلغت ذروتها في الساعات الأخيرة بعد أن نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، رفضا لمشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ويقضي بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

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