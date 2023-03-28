شاهد.. وصول دبابات ومدرعات غربية إلى أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

الدعم السخي العسكري الغربي لأوكرانيا يتواصل لتقويتها في مواجهة الحرب الروسية حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات ومدرعات من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة باتت تحت تصرف قوات بلاده مشيرا الى انه قبل عام، ما كان احدا يظن أن دعم شركاء بلاده سيكون بهذه القوة، وقال إن العتاد الجديد سيعزز الوحدات القتالية الاوكرانية متعهدا بتحرير جميع مدن البلاد.

وتسلمت كييف مدرعات سترايكر وكوغار الأميركية ومركبات ماردر القتالية الألمانية ودبابات تشالنجر اثنين البريطانية التي وصفها وزير الدفاع الاوكراني بانها عمل فني عسكري.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن 18 دبابة قتالية ألمانية من طراز ليوبارد اثنين وصلت إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن هذه الدبابات يمكن تقديم مساهمة حاسمة على جبهة القتال مع روسيا.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتدربون على استخدام دبابات تشالنجر أنهوا مهمتهم وباتوا جاهزين للانتشار على جبهات القتال، رأت في ذلك تغييرا هاما في قدرات الجيش الأوكراني.

ياتي هذا بينما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن موسكو ستجد نفسها مضطرة للرد في حال وفت بريطانيا بتعهدها تسليم أوكرانيا ذخيرة مضادة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.

وقد سبقت سلوفاكيا كل من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية لاوكرانيا حيث أرسلت الأسبوع الماضي أربع مقاتلات ميغ 29 لكييف فيما وعدت بولندا ايضا بالقيام بخطوة مماثلة.

في غضون ذلك اعلنت القوات الجوية الأوكرانية استهداف العاصمة كييف ومدنا أخرى بطائرات مسيرة، مشيرة الى اسقاط ثلاثة عشر طائرة مسيّرة انتحارية هاجمت البلاد من الشمال والجنوب الشرقي وطالبت السلطات السكان بالبقاء في مناطق آمنة وعدم تجاهل صفارات الإنذار.

في المقابل وجهت روسيا للمرة الثانية في الشهر الجاري اتهامات لأوكرانيا باختراق العمق الروسي برا وجوا، بعد إسقاط طائرة مسيرة قرب العاصمة، الأحد، تزامنا مع اشتداد المعارك دون حسم بين الجانبين في ميدان القتال بأوكرانيا.