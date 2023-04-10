سامح شكري سيزور تركيا قريبا

العالم-مصر

وقال أوغلو في مقابلة تلفزيونية مباشرة "شكري سيزور تركيا على الأرجح هذا الأسبوع. سنعلن الزيارة يوم الأربعاء".

وكان أوغلو صرح على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في 5 أبريل/نيسان الجاري، أن نظيره المصري سيزور تركيا خلال شهر رمضان، في وقت تسعى فيه أنقرة والقاهرة إلى تطبيع العلاقات.

وقال أوغلو: "لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا. اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان.. سنكون سعداء باستقبال السيد شكري من جديد في بلادنا".

وسبق لوزير الخارجية المصري أن زار تركيا في نهاية فبراير/شباط، بعد الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية.

ومن ميناء مرسين جنوبي تركيا، حيث رست سفينة مساعدات مصرية لتركيا، قال جاووش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري: "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر".

والعلاقات بين مصر وتركيا لم تتحسن إلا مؤخرا، علما أنها توتّرت بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.