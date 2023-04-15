كنعاني: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى

العالم - ايران

واشار كنعاني في تغريدة على تويتر الى احياء يوم القدس العالمي في ايران وباقي مناطق العالم وكتب " قبل 44 عاما وفي الـ 13 رمضان عام 1399 هجري أعلن مفجّر الثورة الاسلامية الامام الخميني طاب ثراه ، بنظرة حكيمة ارتأت ضرورة تحرك شعبي عالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من اجل تحرير فلسطين واجتثاث الغدة السرطانية "اسرائيل" .

واضاف " ان مسيرات وتجمعات اليوم في ايران وباقي اصقاع العالم تدل بوضوح على ان نظرة الامام الخميني نحو القضية الفلسطينية أصبحت عالمية ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ان الكيان الاسرائيلي الزائف هو الأن اكثر اهتزازا من أي وقت مضى وان حرية فلسطين هي أقرب من أي وقت آخر ".

وكتب كنعاني في الختام الآية الكريمة ((إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ)).