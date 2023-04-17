أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 17 ابريل 2023

آرمان ملي ..

القائد في لقائه مع قيادات القوات السلحة.. لاينبغي الإكتفاء بأي حد من القوة والتقدم.

قدس ..

وزير الإقتصاد يكشف عن خمس خطط رئيسية لزيادة الإنتاج الداخلي ولكبح جماح التضخم.

اطلاعات ..

نيران حرب أهلية شاملة تهدد السودان بإتساع المعارك بين الجيش والدعم السريع.

خراسان ..

حرب الجنرالات في السودان, تهديد خطير لأمن وإستقرار ومستقبل هذا البلد .

كيهان ..

موجة هجمات سيبيرانية تعصف بالكيان الصهيوني بواقع 60 هجوما في يوم واحد.

عصر ايرانيان ..

تفاقم الصراع السياسي بفلسطين المحتلة، وحزب العمل يرفض الدخول في مباحثات مع حكومة نتنياهو .

ابرار ..

أمريكا تعترف بإنحسار مكانة ودور الدولار في الإقتصاد العالمي بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها .

جوان ..

ذوبان جليد العلاقات بين حماس والرياض, المسمار الأخير في تابوت مسار التطبيع .

مردم سالاري ..

تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة تزيح الستار عن وجود خلافات جدية بين أوروبا وأمريكا.

وطن امروز ..

محافل غربية تحذر من إبتعاد تركيا عن حلف الناتو وإنتهاجها سياسة تقارب وتعاون مع روسيا .

رسالت ..

وزير الخارجية الأردني يصف الكيان الصهيوني بالكيان المجبول على الشر والعدوان .

افتاب يزد ..

محافل نيابية ديمقراطية أمريكية تطالب بإعادة النظر في سياسة الدعم المطلق للكيان الصهيوني.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( دبلوماسية تعزيز علاقات الجوار تفشل مخططات أمريكا)..

استئناف العلاقات بين ايران والسعودية تطور بالغ الاهمية ترك بصمات ايجابية واسعة على الاجواء والمناخات والمعادلات السياسية في منطقة الخليج الفارسي.

"إن دبلوماسية إيران بتعزيز أواصر حسن الجوار وخاصة مع بلدان الخليج الفارسي, أفشلت سيناريوهات القوى الأجنبية الطامعة بثروات المنطقة"

ان تعزيز جسور العلاقات مع السعودية وبلدان مجلس التعاون , تطور بالغ الاهمية اَغلق الباب امام محاولات الاستكبار العالمي والصهيونية استغلالَ اجواء المشاكل العالقة بين بلدان المنطقة لتمرير خطط ومشاريع تستهدف ايجاد مواطئ قدم والتوسع والتغلغل في المنطقة لنهب ثرواتها عبر اللَّعب على حبال الخلافات الاقليمية .

ابرار..

في تقريرها ( تدهور العلاقات الألمانية الفرنسية) كتبت صحيفة ابرار..

سلطت محافل صحفية غربية الاضواء على وجود خلافات جدية بين اكبر بلدين في الاتحاد الاوروبي اي فرنسا والمانيا بشأن العلاقات مع امريكا وسياسات الاتحاد الاوروبي. ونوهت هذه المحافل بتصريحات الرئيس الفرنسي بعد عودته من بكين. وترى صحف غربية..

"أن ماكرون تحدث عن ضرورة الحد من تبعية أوروبا لأمريكا وضرورة إنتهاج سياسات مستقلة الأمر الذي أزعج ألمانيا "

فوزير الدفاع الالماني " بوريس بيستوريوس" يرى ان ما قاله ماكرون امر مؤسف يبعث على الاحباط ويعني توقف التنسيق الالماني الفرنسي الذي عمل كمحرك قويٍّ لمسار الاتحاد الاوروبي لعقود.

وحسب هذه المحافل ايضا هناك خلافات اساسية واسعة بين برلين وباريس لا تتحدد بموضوع العلاقات بين اوروبا وامريكا بل تمتد لقضايا ميزانيةِ الاتحاد الاوروبي ولحدود سلطات البلدان الاعضاء , كما تمتد هذه الخلافات لتصل لقضايا بحلف الناتو ايضا .

خراسان ..

في مقالها ( السعودية وإزالة التوتر مع جبهة المقاومة ) كتبت صحيفة خراسان ..

يواصل قطار تغيير السعودية سياساتها الاقليمية طريقه بعد استئناف العلاقات مع ايران وبدء مباحثات سلام مع حركة انصار الله اليمنية ليصل الى محطة حركة حماس ,

"إن زيارة وفد رفيع يضم كبار قادة حماس للسعودية تطور يبشر بإنتهاء حِقبة سنوات طويلة من العلاقات الجليدية "

حقبة بدأت منذ عام 2007 وحفلَت باجواء توتر وتبادل للاتهامات وشهدت تصعيد الرياض اجراءاتها ضد حماس والفلسطينيين المقيمين بالسعودية. ان مثل هذه التطورات تنعش الامال بشأن حدوث تغيير كبير في الاجواء الاقليمية لصالح تعزيز جبهة المقاومة وبايجاد قناعة اقليمية واسعة بضرورة تعزيز اواصر التعاون والتنسيق لصالح دعم القضية الفلسطينية .

جوان ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( قلق دولي من إستمرار المعارك بالسودان )..

انزلق السودان في فوضى داخلية عارمة مرة اخرى, فوضى باتت مرشحة للتحول لحرب اهلية شاملة مع احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

"إن المعارك بين الطرفين تتوسع بإستمرار لتمتد من العاصمة الخرطوم الى مدن رئيسية أخرى وسط إنفلات أمني بالغ الخطورة "

فخلال يومين من المعارك سقط عشرات القتلى واصيب المئأت , حيث تستخدم قوات مدرعة وطائرات مقاتلة ومدفعية. ان حرب الجنرالات هذه باتت تهدد بانهيار مركزية السلطة بالخرطوم وبالتالي باذكاء نيران تحت الرماد في بؤر توتر تضم حركات انفصالية بدارفور وبشرق السودان. ان هناك قلقا دوليا عميقا من ان تؤدي هذه المعارك الى تهديد مستقبل السودان ووحدة اراضيه, وبالطبع هناك وساطات متعددة الجوانب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع حميدتي لكن من الصعب التكهن بجدواها الان , فالكلمة مازالت للبندقية .

افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت بمقالها ( السعودية والموافقة على مباحثات سلام باليمن )..

زيارة وفد سعودي لصنعاء واجراء مباحثات مباشرة مع حركة انصارالله اليمنية, تطور يعكس وجود قناعة سعودية بضرورة الخروج من رمال اليمن المتحركة بعد ثمان سنوات حرب, ويمكن القول..

"إن أبرز أسباب توجه الرياض نحو المباحثات مع صنعاء , عدم تحقيق أية أهداف ميدانية إستراتيجية باليمن وتفادي المزيد من الخسائر"

كما ان هذه الحرب باتت تثقل بشدة على الاقتصاد السعودي , هذا الى جانب ان تعاظم القدرات الاستراتيجية للقوات اليمنية المشتركة عامل رئيسي اخر وراء تبلور هذه القناعة السعودية. وبطبيعة الحال المباحثات السعودية اليمنية قد تاخذ وقتا في ظل وجود ملفات عديدة لابد من حلها للتوصل لحل نهائي.