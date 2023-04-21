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العامري يهنئ الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك

العامري يهنئ الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الجمعة، المراجع العظام والشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

العالم- العراق

وقال العامري، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"نتقدم بأجمل التهاني وأبهى التبريكات لمراجعنا العِظام، ولشعبنا العراقي العزيز، وللمسلمين كافةً في شتّى بقاع المعمورة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين العليَّ القدير أن يتقبّلَ فيه أعمالَ الجميع، صياماً وقياماً، وأن يبارك سعيَ الساعين، وجهادَ المجاهدين المرابطين على الثغور للذود عن حياض الامة ، والدفاع عن المقدسات".

واضاف "كما نبتهل الى الباري تعالى أن يعيده على شعبنا الأبيّ، بكل طوائفه ومكوناته وهو يرفلُ بحياةٍ حرةٍ عزيزة وكريمة، وقد تحققت أهدافه وأُنجزَت مطامحُه وأُرسيت دعائمُ العدالة الأجتماعية فيه، وعمّ السلامُ والرخاءُ ربوعَه.كل عام وانتم وشعبنا العزيز بالف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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