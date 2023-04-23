السودان.. نفاذ الماء والغذاء يهدد المحاصرين في البيوت

العالم - السودان

المعارك تحتدم في السودان وتضيق الخناق على المدنيين المحاصرين في البيوت، وتحذيرات تطلقها منظمات معنية بالشؤون الإنسانية حول أوضاع المدنيين جراء الصراع، حيث دق الصليب الأحمر الدولي ناقوس الخطر وحذر من نفاد الماء والغذاء لدى المدنيين السودانيين المحاصرين في بيوتهم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" غير الحكومية إن ملايين المدنيين محاصرون في القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد الأساسية، محذرة من إمكانية إنزلاق النزاع إلى حرب حقيقية دائمة تطال الولايات المضطربة في السودان ثم بعض دول الجوار.

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أن مخازنها تعرضت للسطو من قبل مسلحين مجهولين، ونهبوا ثماني سيارات دفع رباعي وشاحنة تابعة للجمعية.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد بيير أونورا قوله إن البرنامج يتوقع موجات لاجئين سودانيين جديدة، سيضافون إلى نحو أربعمئة ألف سوداني كانوا قد فروا خلال صراعات سابقة.

وأكد أونورا استعداد البرنامج لاستقبال مئة ألف لاجئ محتمل، مطالبا بتأمين مياه الشرب في المنطقة الصحراوية القاحلة التي يلجأ إليها السودانيون.

ولحد الان، لجأ ما بين 10 و20 ألف شخص فارين من المعارك إلى تشاد المجاورة، أغلبهم من النساء والأطفال من قرى على الحدود، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويتوقع الخبراء نزوحاً جماعياً لملايين المدنيين عند أول وقف لإطلاق النار.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السودانية قيام عناصر من قوات الدعم السريع بمهاجمة 3 مستشفيات في الخرطوم، وقالت إن 30 مستشفى أصبحت خارج الخدمة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين جراء تلك الاشتباكات 1929.