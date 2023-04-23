البابا فرنسيس يدعو لوقف العنف وإستئناف الحوار في السودان

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وقال البابا خلال قداس، في ساحة القديس بطرس: "للأسف فإن الوضع يبقى خطرا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار".

وأضاف: "ادعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة الى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.



أخلت أمريكا سفارتها في الخرطوم، بينما بدأ الكثير من الدول العربية والأوروبية بعملية إجلاء مواطنيها ورعاياها من أرض المعركة في السودان.