البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في خليج عمان

العالم-إيران

وفي بيان لها قالت البحرية الايرانية، "في الليلة الماضية اصطدمت سفينة مجهولة بسفينة (لنش) ايرانية في مياه الخليج الفارسي، مما أدى إلى فقد شخصين وإصابة عدد آخر من أفراد الطاقم".

وتابعت: خلافا للوائح الدولية في مثل هذه الحالات والتي تقضي بمساعدة اللنش والمصابين، بادرت السفينة الى الهرب من الخليج الفارسي ، وعلى الفور وبعد طلب من مركز المراقبة والإنقاذ البحري (MRCC)، قامت القوة البحرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية، في اطار مركز الأمن البحري الدولي ومقره في تشابهار (جنوب شرق)، بملاحقة وتحديد السفينة المجهولة واحتجازها في بحر عمان.

وفي هذه العمليات ، قامت المدمرة "بايندر" التابعة لبحرية الجيش، بأمر قضائي من المحكمة، باحتجاز السفينة المخالفة التي كانت تحمل علم مارشال وفي حال الهرب، وقادتها إلى المياه الساحلية لجمهورية إيران الإسلامية.

بدورها، أعلنت البحرية الأمريكية أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أظهرت أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.