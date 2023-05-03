أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 03 مايو 2023

جمهوري اسلامي ..

إنعكاسات فلسطينية ودولية واسعة على إستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان بسجون الإحتلال

اطلاعات ..

إستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب طويل عن الطعام , والمقاومة تثأر صاروخيا

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الحكومة .. رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يزور سوريا اليوم بدعوة رسمية

عصر ايرانيان ..

إهتمام هندي واسع بإقتراح إيران الداعي للتخلي عن إستخدام الدولار الأمريكي في العلاقات التجارية ..

كيهان ..

حرب داخلية بفرنسا .. إصابة مئات المتظاهرين ورجال الشرطة بأعمال عنف بعيد العمال العالمي

ارمان ملي ..

الشرطة الفرنسية تعتقل ثلاثمائة متظاهر بإجراءات قمعية غير مسبوقة بعيد العمال

سياست روز ..

قائد قوات الدعم السريع في السودان يتحدث عن سيطرتها الكاملة على العاصمة الخرطوم..

جوان ..

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من قرب إفلاس الحكومة مع تزايد الدين العام والنقص الضريبي.

خراسان ..

أمريكا تعلن عن رصد منطاد صيني غامض آخر و هذه المرة في أجواء جزيرة هاواي

افتاب يزد ..

نتائج إستطلاع للرأي بتركيا تشير لتقدم الرئيس التركي أردوغان في الإنتخابات الرئاسية ..

ارمان امروز ..

المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السودانية يتحدث عن موافقة طرفي النزاع على بدء مفاوضات

ايران ..

تركيا تشن غارات بالمسيرات على منطقة العمادية بمحافظة دهوك بشمال العراق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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عصر ايرانيان ..

صحيفةُ عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها(رسائل زيارة رئيس الجهورية لسوريا )..زيارة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيس لسوريا اليوم خطوة كبيرة اخرى في مسار توطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات , زيارةٌ تحمل في طياتها ايضا رسائل موجهة للقوى الغربية وللكيان الصهيوني في نفس الوقت .

رسائل زيارة رئيس الجمهورية لسوريا تؤكد واقع إنتصار جبهة المقاومة في المنطقة وفشل مخططات الكيان وأمريكا وحليفاتها.

كما تؤكد هذه الرسائل واقع انتصار الشرعية في دمشق وفشل رهانات الصهاينة والغرب وبعض القوى الاقليمية على الجماعات والتنظيمات الارهابية لتحويل سوريا الى بؤرة للارهاب ..

خراسان ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( قتال حتى الإستسلام أو الموت )..حرب الجنرالات في السودان تتحدى كل الوساطات وتنتهك كل اتفاقيات وقف اطلاق النار في اصرارٍ عجيب من قبل طرفي النزاع على تصفيةِ الحسابات وحسم الخلافات عبر فوهات البنادق والمدافع على حساب امن وسلامة الشعب السوداني وعلى حساب مستقبل هذا البلد.

إن إرتفاع حصيلة ضحايا المعارك بالسودان , واقع بات يقلل من إمكانية توصل الفرقاء لتفاهم بشأن حل الخلافات بالمفاوضات.

كما ان المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع باتت تخرج عن اطار صراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وحليفه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع , لتتحول الى حرب داخلية تغطي نيرانُها كل الولايات السودانية , حربٌ تُذكي نيرانَ عداوات وخلافات ذات جذور تأريخية واخرى إتنية بالسودان.

آفتاب يزد ..

حول الانتخابات التركية كتبت صحيفة افتاب يزد في تقريرها (إستطلاع للرأي يشير لتقدم أردوغان) ..عكست نتائج احدث استطلاع للراي في تركيا حول الانتخابات الرئاسية القريبة تقدم الرئيس التركي اردوغان مقابل منافسه الرئيسي مرشح قوى المعارضة كمال كليشدار اوغلو . في هذا السياق ترى محافل إعلامية تركية أن كل الإحتمالات ستبقى مطروحة حتى اللحظات الأخيرة في السباق الرئاسي بتركيا.

وذلك مع تقلص الفارق بصورة كبيرة بين اردوغان وكمال اوغلو في استطلاعات الراي الى درجة قد تؤدي الى اجراء جولة انتخابية ثانية لتحديد الفائز النهائي , وحسب هذه المحافل ايضا يبقى كل شيئ مرهونا بمدى اقتناعِ الناخبين بوعودِ واراء المرشحيْن الرئاسيين ..

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن استشهاد الاسير خضر عدنان في مقالها ( رسالة عدنان )..استشهد الاسير الفلسطيني في سجون الاحتلال خضر عدنان بعد نحو ثلاثة اشهر من اعلانه اضرابا عن الطعام تنديا باعتقاله وبالمعاملة الوحشية في سجون الكيان.

إن إستشهاد هذا الأسير الفلسطيني البطل التي هزت الوجدان الإنساني فضحت في الواقع الرياء الغربي بشأن حقوق الإنسان.

القوى الغربية صمتت رسميا واعلاميا ازاء استشهاد هذه الاسير الفلسطيني وكأن شيئا لم يحدث على صعيد انتهاك حقوق الانسان , لا جريمة وقعت ولا انتهاك صارخ لحقوق الانسان حدث . الغرب صمت صمت القبور ازاء هذه الجريمة الصهيونية ليفضح نفسه بنفسه مرة اخرى كاشفا عن عمق ريائه وازدواجيته بشأن قضايا حقوق الانسان في العالم .

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها عن الاوضاع في السودان (الجنرال المتمرد وادعاء السيطرة على الخرطوم ) .. قال الجنرال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع , ان قواته استطاعت فرض سيطرتها على الخرطوم بشكل كامل تقريبا, الجنرال "حميدتي" كما يلقب عبر بشكل عجيب عن اسفه لتدهور الاوضاع بهذا الشكل الخطير في السودن دون الاشارة لكونه طرفا رئيسيا في ايجاد هذه الاوضاع.

حميدتي الحليف السابق والعدو الحالي لقائد الجيش الجنرال البرهان, اعتبر مجرد موافقته على مقترحات هدنة مؤقتة مؤشر لحبه للسلام.

وجدير بالذكر ان هذه هي ليست المرة تالاولى التي يدعي فيها الجنرال حميدتي السيطرة على الخرطوم منذ بدء المعارك قبل اكثر من اسبوعين بالسودان , كما ان الجيش السوداني نفى مرارا ان تكون العاصمة قد باتت تحت سيطرة قوات الدعم بشكل كامل.