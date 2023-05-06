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النقد الدولي : الناتج الايراني يسجل 368 مليار دولار في 2023

النقد الدولي : الناتج الايراني يسجل 368 مليار دولار في 2023
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الناتج المحلي الاجمالي في ايران مستوى 368 مليار دولار في سنة 2023.

العالم - ايران

ورفع الصندق بذلك في تقرير جديد عن " الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى" المنشور اليوم السبت، توقعاته بنمو الناتج المحلي الاجمالي الايراني بنحو 16 مليار دولار في سنة 2023 عن تقديراته في سنة 2022 البالغة حينئذ 352.2 مليار دولار.

وأشار الى أن الناتج الايراني المقدر بـ 368 مليار دولار في سنة 2023 هو الاعلى من متوسط تقديرات سنوات 2000 الى 2019 أي عند 360 مليار دولار.

* نمو القطاع غير النفطي 2 بالمئة

كما توقع تقرير الصندق تسجيل القطاع غير النفطي الايراني في سنة 2023 نموا بنسبة 2 بالمئة.

وأشار الى أن القطاع النفطي من المقدر نموه بنسبة 2.1 بالمئة، حيث توقع تسجيل انتاج النفط الايراني متوسط 2.62 برميل نفط يوميا بنمو 40 الف برميل باليوم على أساس سنوي.

* انتاج الغاز وصادرات النفط

الصندوق قدّر تسجيل انتاج الغاز الايراني في سنة 2023 ما يعادل 4.6 مليون برميل يوميا بنمو 3 بالمئة صعودا عن مستوى 4.46 مليون برميل في العام الماضي.

وتوقع أن تسجل صادرات النفط الخام الايراني متوسط 890 الف برميل يوميا بزيادة 40 الف برميل باليوم عن سنة 2022.

* انخفاض التضخم

يتوقع النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في ايران الى 42.5 بالمئة في عام 2023 هبوطا عن 49 بالمئة عن 2022.

* احتياطات النقد الاجنبي

التقرير توقع تسجيل احتياطات ايران من النقد الاجنبي والذهب "القابلة للوصول" في سنة 2023 ، واقع 23.2 مليار دولار بانخفاض 2.2 بالمئة على اساس سنوي،حيث كانت التقديرات سنة 2022 تشير الى مستوى 25.4 مليار دولار.

وكان النقد الدولي قد قدّر "اجمالي احتياطات ايران" من النقد والذهب في سنة 2021 بواقع 122 مليار دولار.

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