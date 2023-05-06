وحدة الساحات الفلسطينية حرب استنزاف الاحتلال + فيديو

العالم – كيان الاحتلال

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت عدنان الأفندي أنه ومنذ عام تقريبا قد ازدادت عمليات المقاومة بشكل كبير، مشيداً بالشباب الفلسطيني الذي لا يعرف الخوف والتردد، وقال: كل يوم يقوم هذا الشباب الفلسطيني بعملية بطريقة أو أخرى لا يعرف الاحتلال كيف تكون هذه الطريقة.

وأضاف: منذ بدء هذه العمليات والاحتلال يحاول منعها بكل الأساليب التي تتوفر لديه، سواء من عمليات القتل والاغتيالات اليومية وعملية الاقتحامات اليومية للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية وحملات الاعتقال.

وشدد على أن ما كل يقوم به الاحتلال من محاولة لحسم أي معركة في الضفة المحتلة يفشل لأن كل ما يقوم به الاحتلال كان قد استخدمه في السابق، مضيفا: نرى أنه في كل يوم وحتى بعد اغتيال الشهداء الثلاثة في نابلس ينتظر الاحتلال -وحسب تصريحات قيادات أمنية فيه- العملية القادمة التي ستنتقم للشهداء الثلاثة.

وأشار إلى أن وحدة الساحات شكلت حرب استنزاف لدولة الاحتلال منذ إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على المستوطنات في شمال فلسطين، وأوضح أن: الاحتلال يعيش حالة من الصدمة، وإن هاجس وحدة الساحات أصبح يشكل تخوفاً كبيراً لدى الاحتلال، خاصة أنه اعتبر إطلاق الصواريخ مفاجئا وفشلا استخباريا غير عادي.

ولفت إلى أن رد الاحتلال على إطلاق هذه الصواريخ كان رداً محدوداً وكان الهدف منه إظهار نوع من الأمن للمستوطنين فقط.

وأكد أن الاحتلال ما زال يعيش هاجس الحرب من عدة جبهات، فيما هو غير مهيأ لخوض حرب بعدة من ساحات بسبب الوضع الداخلي، لذلك فهو لن يخوض معركة قريبة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..