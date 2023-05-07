رئيسي: سنعمل على تحسین العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى

العالم - ايران

وقال رئيسي، خلال مشارکته مراسم إفتتاح المعرض الدولي الخامس لإستعراض القدرات التصديرية الإيرانية الیوم الأحد : إن أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض وسيساهم هذا الحدث المهم في تعزیز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.

وأضاف أن إیران معروفة في الغالب بصناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقدیم قدرات أخرى للبلاد، مضیفا أن الحكومة ستعمل على تحسین مستوی علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

واعتبر أن الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي المعرفة بالقدرات والإمکانیات، داعیا إلی تقدیم قدرات الدول الأخری إلی رجال الأعمال.

واشار الى ان تقدیم وتعریف الامکانیات والقدرات التجارية والاقتصادية الإيرانية إلى الناشطین الاقتصاديين في الدول الأخرى يعتبر من المهام المهمة للمكاتب التجارية واضاف: بذلنا جهودا لمتابعة هذه المهمة من خلال تفعيل هذه المكاتب.

ووصف إقامة معرض" إيران إكسبو " بأنه فرصة جيدة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية للبلاد، وقال: في هذا المجال، يمكن أن يرتفع مستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى.

یتبع..