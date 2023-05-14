اوكرانيا.. معارك ضارية في باخموت ومحاولات لوقف اطلاق النار

العالم - الأزمة الاوكرانية

معارك ضارية في باخموت بين القوات الروسية ومجموعات فاغنر من جهة وقوات اوكرانية تحاول الضغط على عدة جبهات في ما يعتقد انه بداية هجوم واسع لاستعادة ما خسرته تلك القوات في الاونة الاخيرة.

هي الصورة التي تتحدث عن نفسها، ضراوة في المعارك التي تتنقل من مبنى الى اخر وسط استماتة من الاواكرنيين لتحقيق خرق ما. صور بثتها وكالات اعلام روسية تظهر اليات عسكرية اوكرانية محترقة باتجاه باخموت بينما اليات اخرى اميركية الصنع تحترق هي الاخرى بفعل ضراوة المعارك.

ميدانيا ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية بذلت 'محاولات كبيرة' لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية.

وكان لافتا ما تناقلته وسائل تواصل اجتماعي في الساعات الماضية عن انفجار ضخم بقوة قنبلة نووية صغيرة في مدينة خميلنيتسكي غربي اوكرانيا عقب ضربة روسية استهدفت موقعا يضم مستودعات ذخائر غربية لقوات كييف، أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لمناقشة مقترحات سلام لإنهاء الغزو الروسي لبلاده حسب تعبيره لكن هذه المقترحات يجب أن تستند إلى موقف اوكرانيا وخطتها لإحلال السلام. زيلينسكي رأى من برلين ان كييف وأنصارها الغربيين يمكن أن يجعلوا هزيمة روسيا في الحرب الدائرة ببلاده نهائية هذا العام.

وقال فولوديمير زيلينسكي:"كييف ستظل دائما ممتنة لألمانيا على دعمها خلال الغزو الروسي الشامل. يمكننا بالفعل أن نجعل هزيمة المعتدي نهائية هذا العام".

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن أوكرانيا مستعدة للسلام لكن هذا لا يعني بأي شكل تجميد الصراع وقبول اتفاق تمليه روسيا.

ورغم التعثر والرفض الاوكراني لوساطات التهدئة تستمر المعارك على وتيرتها المرتفعة في وقت يخيم فيه تضارب المعلومات على جبهات القتال الاوكرانية.