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بغداد واربيل.. بحث معالجة اشكاليات قانونية خاصة بشركات نفطية عاملة بكردستان

بغداد واربيل.. بحث معالجة اشكاليات قانونية خاصة بشركات نفطية عاملة بكردستان
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الثروات الطبيعية في منطقة كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية العاملة في كردستان العراق. 

العالم - العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق كمال محمد والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في منطقة كردستان.

كما أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب زياد الجنابي واعضاء اللجنة كلاً من النائب عالية نصيف والنائب عبد الامير المياح والنائب سروة عبد الواحد والنائب عبد الرحيم الشمري.

وتم بحث التعاون بين القضاء والجهات الرقابية المختصة بموضوع النزاهة في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.

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بغداد واربيل.. بحث معالجة اشكاليات قانونية خاصة بشركات نفطية عاملة بكردستان

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