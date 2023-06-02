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السودان.. اشتباكات بالخرطوم واستهداف لتمركزات الدعم السريع في أم درمان

السودان.. اشتباكات بالخرطوم واستهداف لتمركزات الدعم السريع في أم درمان
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر اخبارية في السودان اليوم الجمعة، بأن العاصمة الخرطوم شهدت سلسلة اشتباكات متقطعة في أماكن متفرقة وقد أطلق الجيش قذائف المدفعية بكثافة من أم درمان.

العالم _ افريقيا

وتصاعدت أعمدة الدخان وسط العاصمة الخرطوم، التي تحولت لمسرح تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، بحسب مصادر اخبارية محلية.

وقالت مصادر ميدانية شمالي مدينة أم درمان، إن مدافع ثقيلة شمالي أم درمان استهدفت تمركزات بعيدة لقوات الدعم السريع.

ولفت المصادر إلى أنه سمع في ساعات متأخرة من ليل أمس دوي قصف مدفعي في منطقة أم درمان وتحديدا في منطقة المهندسين.

وكانت الرياض وواشنطن علقتا محادثات جدّة حول السودان نتيجة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، من قبل القوات السودانية وقوات الدعم السريع.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقيودا على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يمارسون العنف" في السودان.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

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السودان.. اشتباكات بالخرطوم واستهداف لتمركزات الدعم السريع في أم درمان

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