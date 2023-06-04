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نائب سوري: الاحتلال الأمريكي بات ضعيفا.. سيتم إزالته بإرادة شعبية

نائب سوري: الاحتلال الأمريكي بات ضعيفا.. سيتم إزالته بإرادة شعبية
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

وصفت عضو مجلس الشعب السوري جويدة ميخائيل ثلجة، اليوم الأحد، الاحتلال الامريكي لبلادها بغير الأخلاقي، مبينة ان الاحتلال يمر في أضعف حالته بسبب الضغط الشعبي السوري.

العالم - سوريا

وقالت ثلجة، إن "الاحتلال الأمريكي أصبح في أضعف حالاته وبات يعيش مأزقا وجوديا سيؤدي به إلى الزوال عاجلا أو آجلا"حسب "المعلومة".

وأضافت أن "الاحتلال الأمريكي يعمل يوميا على سرقة النفط السوري دون أي رادع أخلاقي ودولي، إضافة لجرائمه التي يرتكبها عبر القصف الجوي لقرى وبلدات سورية".

وأشارت ثلجة إلى أن " هذا الاحتلال سيخرج ولم يدم طويلا"، ولفتت إلى أن " الوجود الأمريكي أصبح أقرب للنهاية بسبب الرفض الشعبي السوري لوجوده".

وتابعت انه "بالرغم من الاجراءات القسرية احادية الجانب والحصار الجائر لقتل ارادة الحياة مازال الشعب السوري يستمد الحياة من إيمانه المطلق بأن هذا الاحتلال زائل لا محال".

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