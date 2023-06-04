نائب سوري: الاحتلال الأمريكي بات ضعيفا.. سيتم إزالته بإرادة شعبية

العالم - سوريا

وقالت ثلجة، إن "الاحتلال الأمريكي أصبح في أضعف حالاته وبات يعيش مأزقا وجوديا سيؤدي به إلى الزوال عاجلا أو آجلا"حسب "المعلومة".

وأضافت أن "الاحتلال الأمريكي يعمل يوميا على سرقة النفط السوري دون أي رادع أخلاقي ودولي، إضافة لجرائمه التي يرتكبها عبر القصف الجوي لقرى وبلدات سورية".

وأشارت ثلجة إلى أن " هذا الاحتلال سيخرج ولم يدم طويلا"، ولفتت إلى أن " الوجود الأمريكي أصبح أقرب للنهاية بسبب الرفض الشعبي السوري لوجوده".

وتابعت انه "بالرغم من الاجراءات القسرية احادية الجانب والحصار الجائر لقتل ارادة الحياة مازال الشعب السوري يستمد الحياة من إيمانه المطلق بأن هذا الاحتلال زائل لا محال".