إيران وفنزويلا توقعان على 19 وثيقة للتعاون الثنائي

العالم - ايران

وأقيم حفل توقيع وثائق التعاون بين إيران وفنزويلا بحضور رئيسي البلدين ، حيث وقع مسؤولون رفيعو المستوى في البلدين 19 وثيقة ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

مذكرات التعاون شملت مجالات التعاون في قطاعات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والطاقة ، والتأمين ، والنقل البحري ، والتعليم العالي ، والزراعة ، والأدوية والطب ، والثقافة، وقطاع التعدين" ، بما في ذلك الوثائق الهامة الموقعة بين وزراء الشؤون الخارجية والنفط والدفاع والرعاية الصحية والثقافة مع نظرائهم الفنزويليين.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل رسميًا الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ، الذي يزور فنزويلا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى ، عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي) في القصر الرئاسي لهذا البلد المعروف باسم ميرا فلوريس.

*الرئيس الايراني يضع إكليلاً من الزهور على قبر بوليفار

من جهة اخرى قام رئيس الجمهورية في اول فقرة من برنامج عمل زيارته الى فنزويلا، بوضع إكليل من الزهور على قبر زعيم ثورات التحرر في أميركا اللاتينية "سيمون بوليفار".

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ظهر الاثنين (بالتوقيت المحلي) على رأس وفد رفيع المستوى.

وتعد "نيكاراغوا" و "كوبا" الوجهتين التاليتين للزيارة الرسمية للرئيس الايراني إلى منطقة أمريكا اللاتينية.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والنفط والثقافة والإرشاد الإسلامي والصحة والعلاج.

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره الفنزويلي في كاراكاس

وكانت قد جرت مراسم استقبال رسمي للرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، من قبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي الفنزويلي المعروف باسم "قصر ميرافلوريس".