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محادثات بين امير عبداللهيان وبن فرحان في طهران

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت في طهران حيث أجرى الوزيران جولة من المحادثات.

العالم - ايران

ووصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اليوم السبت إلى العاصمة الايرانية طهران بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت بعض المصادر رجحت احتمال إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي بعد قطع العلاقات مع إيران في عام 2014.

وتوصلت طهران وبكين إلى اتفاق في مارس الماضي بوساطة صينية في مدينة بكين بشأن إحياء العلاقات وإعادة فتح السفارة في غضون شهرين، بعد عدة جولات من المفاوضات في العراق وسلطنة عمان.

وأعيد فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض في 6 يونيو الجاري بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين.

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