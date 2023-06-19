مراسلة العالم: الاحتلال يقصف جنين بطائرات آباتشي لأول مرّة منذ 30 عاماً

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وقالت مراسلتنا: ان الفلسطينيين قاموا بتشييع جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين اليوم.

واوضحت ان وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت عن استشهاد 5 شبان، وإصابة 91 مواطنًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين صباح اليوم الإثنين، 21 من بين إجمالي الإصابات حالتها ما بين خطيرة وحرجة، ما يدل على قوة وشراسة المواجهات التي دارت.

وكانت قد اعلنت وزارة الصحة إن شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين حتى اللحظة هم، الطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وخالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً)، وأحمد دراغمة (19عامًا).

ودارت في ساعات الصباح مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة سبعة جنود إسرائيليين، وإعطاب خمس عربات عسكرية في الكمين الذي نصبه مقاومون فلسطينيون للقوات الإسرائيلية المقتحمة لمدينة جنين شمالي الضفة، وتفجير عبوات ناسفة في الآليات العسكرية الإسرائيلية.

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