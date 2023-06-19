كمين فلسطيني في جنين يقلب المعادلات في مواجهة الاحتلال

العالم- فلسطين

في كمين محكم للمقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الاسرائيلي تتلقى ضربة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بعد اقتحامها بعشرات الآليات العسكرية.

وسائل اعلام عبرية قالت إن القوات الإسرائيلية وقعت داخل كمين مخطط له في جنين تضمن تفعيل عبوات ناسفة وإطلاق نار اسفر عن اصابة عدد من الجنود وتدمير آليات عسكرية بحسب اعترافات جيش الاحتلال.

واشارت المصادر الى استدعاء مروحية اباتشي لنقل الجنود المصابين والعالقين الى مستشفى في حيفا وعلقت بالقول ان ما جرى في جنين حادث استثنائي جداً دفع سلاح الجو للزج بطائرة أباتشي للقيام بعمليات الإنقاذ.

الكمين يأتي بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شهد تصديا غير مسبوق للمقاومة واندلع على اثره اشتباكات عنيفة ادت الى سقوط شهداء وعشرات الجرحى الفلسطينيين وسط قصف جوي وتحليق مكثف للمروحيات العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو قصف طائرات مروحية عسكرية للاحتلال منزلاً بالقرب من مسجد الجابريات في جنين لأول مرة منذ معركة مخيم جنين عام الفين واثنين.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اعلنت في بيان عن عملية بأس الأحرار لرد عدوان الاحتلال على جنين مؤكدة ان ما رآه العدو هو شيء يسير مما أعده مجاهدوها.

القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب اكد أن ما يجري في جنين وما تسطره المقاومة هو التعبير الحقيقي عن الشعب الفلسطيني وحالة المقاومة والاشتباك معتبرا العملية التي نفذتها المقاومة تكريسا لفشل الاحتلال بعدما كان قد وعد وهدد وهول في إعلامه.

بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان المقاومة في الضفة صلبة وقوية وعصية على الانكسار والاحتلال أبعد ما يكون عن حسم المعركة ضدها في جنين.

وأقر خبراء عسكريون اسرائيليون بتطور الاداء للمقاوم الفلسطينية في جنين ورأوا ان استخدام المقاومة للعبوات الناسفة سيكون إحدى القضايا التي يجب التركيز عليها في حال اتخاذ قرار للقيام بعملية عسكرية واسعة في جنين.