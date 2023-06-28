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كلرو: تعاون إيران وروسيا لمحاربة الإرهاب جلب استقرارا نسبيا للمنطقة

كلرو: تعاون إيران وروسيا لمحاربة الإرهاب جلب استقرارا نسبيا للمنطقة
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان حول تعاون إيران وروسيا لمحاربة الإرهاب "إن التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان منعطفا في تعاون البلدين على صعيد التطورات الإقليمية والذي نجح في استعادة الأمن النسبي في منطقة غرب آسيا".

العالم- ايران

والتقى السفير الروسي لدى إيران "أليكسي ديدوف" اليوم الاربعاء مع عباس كلرو ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي واجرى معه جولة من المباحثات.

وفي إشارة إلى العلاقات الواسعة والمتنامية بين طهران وموسكو ، قال كلرو: إن روسيا حليف مهم بالنسبة لنا ، وبامكان تعاون جمهورية إيران الإسلامية وروسيا في المحافل الدولية أن يكون له إنجازات مهمة لكلا البلدين.

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي انه : في الاجتماع الذي عقدناه في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع سفير بلادنا في موسكو ، تم بحث العلاقات بين طهران وموسكو في الأبعاد المختلفة ، ولا بد من القول أنه في البعد السياسي العلاقات على مستوى جيد ومرض ، وفي البعد الاقتصادي ، تم بذل جهود جيدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ، ولكن بالنظر إلى المستوى الاستراتيجي للعلاقات فإن تطور التعاون الاقتصادي لم يصل إلى المستوى المتوقع ولا بد من تعويضه.

يتبع...

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