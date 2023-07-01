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الرئيس الفرنسي يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا بسبب التظاهرات

الرئيس الفرنسي يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا بسبب التظاهرات
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت الرئاسة الألمانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المتوقع أن تبدأ يوم غد الأحد، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع احتجاجات في فرنسا أشعلتها وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.

العالم - اوروبا

وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا اليوم مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وأبلغه بالوضع في بلاده"، مضيفة أن ماكرون طلب "تأجيل زيارته الرسمية المزمعة إلى ألمانيا"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مكتب ماكرون إنه تحدث مع شتاينماير و"بالنظر إلى الوضع الأمني الداخلي، قال الرئيس إنه يرغب في البقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة".

وكانت الرحلة ستشهد سفر ماكرون إلى برلين ومدينتين ألمانيتين أخريين.

وتعتبر هذه الخطوة محرجة للغاية لماكرون الذي أجبر في وقت سابق من هذا العام على تأجيل زيارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات على المعاشات التقاعدية، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة "بي إف إم تي"، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، بأن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال التظاهرات التي اندلعت، بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي البالغ 17 عاما من أصل جزائري على يد الشرطة.

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