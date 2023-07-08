اردوغان يبحث مع زيلينسكي تمديد اتفاق الحبوب

العالم - ترکيا

طائرة الرئيس الاوكراني زيلنسكي تحط في تركيا، في قصر وحيد الدين في اسطنبول عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الاوكراني، لقاء تباحث فيه الرئيسان العلاقات بين بلديهما، فيما لم تغب الأزمة الاوكرانية الروسية عن اجندة الاجتماع. نقاش حول فرص وقف الحرب لضمان سلامة الشعبين ونقاش أيضاً حول اتفاق الحبوب لضمان أمن العالم الغذائي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان:"تركيا تبذل جهوداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقاً لأسس القانون الدولي ونتعهد جميع أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجدداً. وكلي أمل في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

اما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد قال:"أنا هنا في إسطنبول لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا، كما أشكر الرئيس التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود والذي مر منذ ابرامه بتعقيدات كثيرة ينتهي في الـ17 يوليو تسعى كل الأطراف لاستمراره، وهو ملف حظى بالنصيب الأكبر في اللقاء".

وقال الصحفي المختص بالشأن التركي، محمد ابو شمالة:"الأمن الغذائي لکثير من الدول حول العالم يعتمد علی روسيا واوکرانيا وهما من أهم الدول التي تنتج وتصدر الحبوب. المساعي الترکية الان مکثفة لتمديد هذا الاتفاق لمدة عامين والعقبة الوحيدة الموجودة الان هي العقوبات الغربية علی القطاع الزراعي في روسيا. اذا تم رفع هذه العقوبات ربما ستنجح المساعي الترکية".

لقاء اسطنبول شهد ايضاً الدعوة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف لانهاء الحرب.

زيارة الرئيس الاوكراني الى تركيا والمباحثات التي اجراها مع الرئيس التركي حول تمديد اتفاق الحبوب وفرص وقف الحرب تكمن اهميتها في أن لقاء يجري التجهيز له بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين وسط آمال بالوصول لنتائج ايجابية.