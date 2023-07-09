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الصحة السودانية تعلن..

مقتل 22 مدنيا على الأقل في غارات جوية على أم درمان

مقتل 22 مدنيا على الأقل في غارات جوية على أم درمان
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة السودانية:"إن 22 مدنيا على الأقل، قتلوا في غارات جوية بالقرب من العاصمة الخرطوم".

العالم - السودان

وأعلنت وزارة الصحة في منطقة الخرطوم، عن إصابة العديد من الأشخاص جراء الهجوم الذي وقع في الخرطوم والمنطقة المحيطة بها، حيث تعرضت المناطق السكنية لهجمات متكررة في مدينة أم درمان، بالإضافة إلى نشوب معارك حول أهداف استراتيجية فيها.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان، منذ منتصف أبريل نيسان ، قتالا ضد قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو.

من جهتها،أصدرت الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أن "الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

ووفقا لبيانات منظمة "مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة" لمراقبة الصراعات فقد قتل ما لا يقل عن 3300 شخص منذ اندلاع القتال في السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن 2/9 مليون شخص في السودان نزحوا حتى الآن بسبب الصراع، وفر أكثر من 600 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.

وبالإضافة إلى العاصمة الخرطوم ، فإن منطقة دارفور غربي البلاد، التي مزقتها الصراعات العرقية منذ عقود، تأثرت بشكل خاص من القتال العنيف.

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