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وزير الكهرباء العراقي : مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني خلال أيام بشأن إمدادات الغاز

وزير الكهرباء العراقي : مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني خلال أيام بشأن إمدادات الغاز
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أوضح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، سبب انخفاض معدلات تجهيز الطاقة، وفيما أشار إلى أن ذلك جاء بعد تحقيق أعلى إنتاج بمعدل 26 ألف ميغاواط، أكد وجود مباحثات معمقة قريبا مع الجانب الإيراني بشأن إمدادات الغاز.

العالم - ايران

وقال فاضل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة الكهرباء حققت إنتاج طاقة هو الأعلى بمعدل 26 ألف ميغاواط"، مبينا، أن" انخفاض معدلات التجهيز جاء بسبب انقطاع أكثر من نصف الغاز المستورد من إيران عن المحطات الإنتاجية والذي تسبب بفقدان 5 آلاف ميغاواط بالإضافة إلى فقدان ألف ميغاواط من خطوط الربط التي تعرضت للإطفاء أيضا بسبب تأخر دفع المستحقات".

وتابع، أن" معدلات إنتاجنا الحالية هي 20 ألفا و600 ميغاواط"، موضحا، أنه" بمجرد عودة الغاز سيرتفع معدل الإنتاج وتعود ساعات التجهيز كما كانت قبل".

وذكر، أن" مباحثات كبيرة مع الجانب الإيراني ستعقد خلال أيام بشأن ذلك، ونأمل تفهمهم الوضع بالعراق"، معربا عن أمله أن "يتفهموا وضع المنظومة وارتفاع درجات الحرارة ويعيدوا كميات الغاز المورد".

وأكد، أن" وضع الطاقة سيعود كما كان طبيعيا"، موضحا، أن" وزارة كهرباء سددت الديون بالكامل، إلا أن القضايا المتعلقة بين مصرف الـTBI بسبب العقوبات الأميركية تمنع من تحويل المبالغ، وهذه المشكلة تدفع ثمنها وزارة الكهرباء والمواطن".

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