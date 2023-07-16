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الجيش السوداني يقصف أهدافا تابعة للدعم السريع في الخرطوم

الجيش السوداني يقصف أهدافا تابعة للدعم السريع في الخرطوم
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

سمع دوي انفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق سماء العاصمة مع دخول المعارك بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شهرها الرابع".

العالم - السودان

وأفادت مصادر إخبارية "بأن الجيش يشن قصفا مدفعيا على أهداف يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق الخرطوم.

وجاء مسلسل العنف استكمالا للاشتباكات التي اندلعت، يوم أمس، في أم درمان وبحري المدينتين المجاورتين للخرطوم، بحسب ما نقلته شهود عيان.

ومنذ 15 أبريل، اندلع صراع على السلطة بين قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، ونائبه آنذاك، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي" الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأوقعت المعارك ثلاثة آلاف قتيل على الأقل وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.

ويأتي استمرار القتال في الخرطوم، الأحد، غداة عودة ممثلين عن الجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع القوات شبه العسكرية.

ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن راعياها السعودي والأميركي، الشهر الماضي، "تعليقها" إلى أجل غير مسمى بعد فشل الاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار.

ورحبت قوى سياسية عدة بتصريحات نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، التي قال فيها إن القوات المسلحة منفتحة أمام أي مبادرة توقف الحرب وتحافظ على السيادة الوطنية للبلاد.

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الجيش السوداني يقصف أهدافا تابعة للدعم السريع في الخرطوم