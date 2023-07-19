عبداللهيان: لم نبتعد عن مسار الدبلوماسية وطاولة المفاوضات

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء: فيما يتعلق بإلغاء الحظر يجب أن أذكر اننا في الحكومة ، نتبع مسارين لتحقيق الانفراج ومواجهة العقوبات الأميركية أحادية الجانب في نفس الوقت. القضية الأولى هي محاولة اجهاض الحظر، وهنا لا بد من الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري مع جيراننا بلغ أكثر من 90 مليار دولار ، وحتى اننا تمكنا من زيادة التبادل التجاري مع اوروبا. على الرغم من وجود بعض التوترات السياسية التي نشهدها مع جزء صغير من أوروبا، فإن هذا هو العمل الرئيسي للحكومة في اتجاه التنمية الاقتصادية المستدامة. في المستقبل القريب ، سيرى المواطنون نتائج جهودنا الجماعية في الحكومة على مائدتهم وعلى الأرض.

واضاف: واجبنا في وزارة الخارجية هو الدبلوماسية والتفاوض. سنواصل واجبنا في هذا الإطار ، وكلما وصلنا إلى نقطة يمكننا أن نعلن فيها ، سنبلغ الناس بتلك الإنجازات بأن نتيجة جهودنا ينبغي أن تؤدي إلى رفع الحظر، لكننا لم نبتعد ابدا عن طريق الدبلوماسية وطاولة المفاوضات.

*محاولة اجهاض الحظر وإلغائها عبر المسار الصحيح

وتابع وزير الخارجية: هناك أيضًا دول ، بما في ذلك سلطنة عمان ، تحاول حل هذه المشكلة وتسعى لتقريب وجهات النظر معًا ويمكننا اتخاذ خطوات لهذه القضية. هذا يعود إلى السياسة العامة للحكومة. لذا ، فإن الخطة الرئيسية هي محاولة اجهاض الحظر، وبالتوازي مع ذلك ، يحاول الجهاز الدبلوماسي إلغاء العقوبات بطريقته الخاصة. أوروبا ليست فقط بريطانيا وألمانيا وفرنسا. لقد حافظنا على علاقاتنا مع هذه الدول الثلاث ، وفي نفس الوقت هناك قطاعات كبيرة أخرى في أوروبا نتفاعل معها دون أي تحد في مجال التجارة ، وفي مجال التعاون العلمي والأكاديمي وحتى في المجال السياسي. إن نظرتنا للغرب والشرق تقوم على تأمين أقصى المصالح الوطنية للبلاد وبعون الله وبدعم من الشعب ، سنواصل هذا المسار مع جميع زملائي في وزارة الخارجية ، والجهاز الدبلوماسي والحكومة والقطاعات الأخرى في الدولة.

*أميركا تصورت أننا في أضعف حالاتنا في ذروة اعمال الشغب

وقال أمير عبد اللهيان حول الاتفاق مع السعودية: ان الاتفاق لم يحدث فجأة، فمنذ شهور أجرينا خمس جولات من المفاوضات الأمنية في بغداد. وأجرينا 3 جولات من المفاوضات الأمنية في سلطنة عمان. وصلنا من خلالها إلى النقطة التي ندخل فيها نحن والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من العلاقات. ولا يخفى على أحد الممارسات التي قامت بها بعض الدول في المنطقة وخارجها ، خاصة في فترة اعمال الشغب. كنا نتفاوض ونتبادل الرسائل مع الأطراف الغربية والولايات المتحدة بشكل غير مباشر حتى في وقت اعمال الشغب ، خاصة مع الأميركيين. لقد تصور الجانب الأميركي أنه في ذروة الاضطرابات في إيران ، كنا في أضعف حالاتنا ، وانه حان الوقت للاتفاق على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة ، وأصروا على ان نتجاوز خطوطنا الحمراء. ولكن بدعم من الشعب ومختلف أشكال الدعم التي كانت لدينا في إيران ، وقفنا عند موقفنا بحزم.

واضاف: فيما يتعلق بتبادل للرسائل بيننا وبين أميركا ، أولاً ، ما زلنا نواصل طريق التفاوض والدبلوماسية ، وثانياً ، التزام الخطوط الحمراء هي إحدى قضايانا الرئيسية.

وقال امير عبداللهيان: في الشأن السعودي ، توصل مسؤولو المملكة العربية السعودية إلى نتيجة مفادها أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس الجوار والاحترام المتبادل. وهذا يوفر مصالح الطرفين وله فوائد للمنطقة ويوجه رسالة إيجابية للمنطقة. قبل حوالي خمسة أشهر ، في اجتماع "بغداد 2" الاقليمي حول العراق الذي عقد في الأردن ، جرت محادثة من ثلاث إلى أربع دقائق في حفل الاستقبال بيني وبين السيد بن فرحان ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية. وكانت خلاصة حديثنا أن عودة العلاقات بين البلدين الى حالتها الطبيعية لا تخدم مصالح الطرفين فحسب ، بل تخدم مصالح المنطقة بأسرها ايضا. بهذه الظروف والخلفية التي ذكرتها تم الاتفاق بيننا.

*السفير الإيراني سيباشر عمله في الرياض خلال الأيام المقبلة

وتابع وزير الخارجية: الاتفاق الذي لدينا في هذه المرحلة هو إعادة فتح سفاراتنا وقنصلياتنا. حدث هذا الامر، وسيباشر سفيرنا بالرياض مهام عمله في الأيام المقبلة ، والآن لدينا قائم بالاعمال هناك . والامور جرت بشكل جيد فيما يتعلق بحج هذا العام. إذا كانت هناك أي مشاكل بسيطة ، برسالة مني ومن نظيري السعودي ، كان السعوديون يبادرون الى ازالتها بسرعة، وحتى أثناء الحج شاهدنا تيارات داخل السعودية لا تريد أن تكون العلاقات بين إيران والسعودية في حالة جيدة. في الاتصالات المباشرة بيني وبين السيد نواب ومسؤولي الحج وسلطات المملكة العربية السعودية ، تمكنا من التغلب على أي تحديات في القضايا المتعلقة بالحج.

واضاف: في البرنامج الشامل للسياسة الخارجية لحكومة السيد رئيسي ، فإن إحدى أولوياتنا المهمة هي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقد الأجنبي. قلت للسيد بن فرحان في أول لقاء لي معه في بكين في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ، اننا لا نريد علاقة تكتيكية. بادئ ذي بدء ، لدينا مشاكل ، لدينا وجهات نظر مختلفة ، لدينا خلافات في الرأي ، هذا ليس شيئًا يمكن حله بين عشية وضحاها. نحن نتفق على بعض القضايا. يجب أن نتقدم بسرعة في القضايا التي نتفق عليها. يجب أن نحاول التغلب على هذه الاختلافات في القضايا التي لدينا وجهات نظر مختلفة. ولكن تمشيا مع وجود علاقة تأسيسية بين البلدين.

وقال: وفق دراسة قمنا بها في وزارة الخارجية ، كانت هناك دائمًا مشكلة في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية في العقود الماضية. حتى في أفضل فترة من العلاقات خلال فترة الفقيد السيد هاشمي رفسنجاني وأثناء فترة السيد خاتمي ، ما حدث في أفضل الظروف ، هو خفض حجم الهجمات الإعلامية ضد بعضنا البعض ، ولم تصل حتى إلى الصفر. كانت الهجمات تنخفض وتقام مراسم حج هادئة، ولكن هل تم اتفاق اقتصادي بيننا وهل تبلور تعاون تجاري واقتصادي واستثماري مستدام بيننا؟ لا.

واضاف: اتفاقنا مع نظيري السعودي هو أنه في هذه المرحلة علينا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال ادراك أن لدينا وجهات نظر سياسية مختلفة في بعض المجالات في الحسابات الثنائية. التعاون الاقتصادي المستقر يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في الجانبين ويساعد على استقرار العمل.