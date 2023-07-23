'حميدتي' يدلي بتصريحات جديدة حول الجيش ومستقبل السودان

العالم - السودان

ولفت إلى أنه سيعمل يدا بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد، وفقا لبيان نشره على مواقع التواصل.

ولفت قائد قوات الدعم السريع، إلى أنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة من تاريخ بلادنا نرسم فيها مستقبل أمتنا وفق رؤية وطنية شاملة تحقق الحرية والعدالة لنا جميعا في ظل حكم ديمقراطي حقيقي.

وشدد "نحن واثقون بأننا نستطيع معا أن نعيد بناء بلادنا بالاستفادة من تنوعنا الاجتماعي والثقافي وإمكاناتنا البشرية والمادية الهائلة". مؤكدا "بمقدورنا جميعا وضع بلادنا الغالية في الطريق الصحيح".

جاء بيان حميدتي بعد أيام من إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت الماضي، استعداد الجيش وقف إطلاق النار متى ما أخرجت قوات الدعم السريع، عناصرها من "مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية".

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، كانت مصادر بالحكومة السودانية،قالت:" إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع".

وعلقت السعودية والولايات المتحدة في أوائل يونيو الماضي، محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار. ولم تؤكد الرياض أو واشنطن بعد استئناف المحادثات.

وفشلت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، في وضع حد للقتال الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي.

يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.