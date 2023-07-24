شاهد.. الإيرانيون يتبرعون بالدم تعبیرا عن حبهم للإمام الحسين (ع)

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وهل ثمة قلب لايغشاه الحزن والألم حين يستذكر مصاب أباعبدلله الحسين عليه السلام، كل فرد يعبر عن حبه للامام الحسين بطريقته، منهم من يطعمون الفقراء، ومنهم من يقيمون مجالس العزاء، ومنهم من يتبرعون بالدم لانقاذ حياة العديد من المرضى.

وقال الدكتور أمير مسعود ناظمي وهو المساعد التقني في مؤسسة نقل الدم في طهران: "كل متبرع ينقذ بدمه حياة ثلاثة أشخاص حيث تستخدم الصفائح الدموية لإنقاذ المصابين بالسرطان كما تستخدم البلازما في العملايت الجراحية ولإنقاذ حياة من تعرض لحوادث الحروق وأما كريات الدم الحمراء تستخدم لعلاج الحوامل والأطفال ومن يعاني من أمراض الدم الخلقية".

في شهر محرم تشهد حملات التبرع بالدم اقبالا كبيرا بمناسبة ذكرى استشهاد سبط الرسول، وبذلك كل متبرع يمكن أن ينقذ ثلاثة أشخاص وأولهم مرضى السرطان.

وقال مهدي محمدي وهو متبرع بالدم: "التبرع بالدم في هذه الأيام الفضيلة هي احدى الطرق لاحياء مراسم عاشوراء وتجديد الولاء للامام الحسين عليه السلام، بهذه الطريقة يمكن تقديم المساعدة للعديد من المرضى، اضافة الي أن المتبرعين بالدم مدافعون عن الحياة".

وتعد ايران من أقوى الدول في المعرفة والتبرع بالدم وبشكل طوعي، فالملايين من الأشخاص يحتاجون الى نقل الدم سنويا.

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