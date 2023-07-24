قاسم: الرئاسة ليست مطية للتحكم بالبلد ولا يسمحون للجيش بامتلاك قدرات ليقاتل نيابة عن الجميع

العالم _ لبنان

وأكّد أنّ "إحدى المشاكل المستحكمة في لبنان هي الأنانيّة عند الكثير من الزّعماء الموجودين، يتغطّون بجماعتهم وحزبهم لتحقيق مكاسب ومصالح خاصّة، وآخر همّهم أن يكون الوطن بخير، وأن يكون لبنان سيّدًا مستقلًّا.. هذه الّسيادة والاستقلال مجرّد شعارات عندهم"، مضيفًا: "اسألوهم ماذا فعلوا من أجل سيادة لبنان واستقلاله؟ هل هم مع أميركا ومن معها، أم مع المقاومين المعادين الواقفين بوجه أميركا ومن معها، مع من هم؟".

كما شدّد على أنّ "السيّد المستقل هو من يكون مع أبناء بلده، وهو الّذي يحرِّر أرضه ويدعم المجاهدين. يقول البعض إنّه ليس من حقّنا أن نحمل سلاحًا، ونقول له هل من أحد منعكم من رفع السّلاح ومواجهة الأعداء في سبيل تحرير الأرض؟ يجيبون أنّنا لا نقدر ولكنّ الجيش اللبناني هو من يتكفّل بهذه المهمّة، ونقول أيضًا هل من أحد منع الجيش اللبناني أو وقف بوجهه؟". واعتبر أنّ "المشكلة أنّهم لا يسمحون للجيش بأن تكون لديه إمكانات وقدرات حتّى يقاتل نيابةً عن الجميع. إذًا، نحن سند وعندما يتمكّن فلكلّ حادث حديث، ولكنّهم لا يقبلون هذا المنطق".

ودعا قاسم إلى "اختيار رئيس للبنان بحجم البلد، أي بمواصفات وطنيّة جامعة، لا رئيسًا بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب ".وذكر "أنّنا واضحون كـ"حزب الله" منذ اليوم الأوّل وحتّى الآن، على عكس بعض القوى الّتي تتقلّب في آرائها وتنقل البندقيّة من كتف إلى كتف، لأنَّ خياراتها خيارات ليست ثابتة على الاتجاه الوطني الكافي. نحن نريد لبنان القوي القادر والعادل بين أبنائه، وسنبقى نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".