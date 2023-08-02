تصريحات مسؤول بولندي كبير تتسبب في استدعاء السفير الأوكراني لدى وارسو

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وكانت أوكرانيا قد استدعت سفير جمهورية بولندا لدى أوكرانيا بارتوش سيتشوكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الدولة في مستشارية رئيس بولندا، رئيس مكتب السياسة الدولية مارسين برزيداتش.

خلال الاجتماع، أكدت أوكرانيا أن البيانات المتعلقة بنكران الجميل المزعوم من الأوكرانيين لمساعدة جمهورية بولندا لا تعكس الواقع وبالتالي فهي غير مقبولة.

وأضافت الخارجية الأوكرانية:"نحن مقتنعون بأن الصداقة بين أوكرانيا وبولندا أعمق بكثير من البراغماتية السياسية، يجب على السياسة ألا تشكك في التفاهم المتبادل وقوة العلاقات بين شعوبنا، لن تمنعنا أي بيانات من النضال بشكل مشترك من أجل السلام وبناء مستقبل أوروبي".