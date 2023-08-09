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شاهد.. روسيا: إحباط هجوم بمسيّرتين في ضواحي موسكو

الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت روسيا إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة موسكو بعد هجمات عدة مماثلة تعرضت لها العاصمة الاسبوع الماضي. وفيما توعدت كييف بضرب الاسطول الروسي في البحر الأسود في حال استمرت الهجمات الروسية على موانئ البلاد اكد مسؤول أميركي ان الهجوم المضاد الأوكراني لا يتقدم بالسرعة المتوقعة.

العالم – خاص بالعالم

مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق نتائج كبيرة في الميدان بحسب اعترافات اوكرانية وغربية كييف تحاول ضرب العمق الروسي وتتوعد بتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وزارة الدفاع الروسية اكدت أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة الروسية موسكو بعد هجمات عدة تعرضت لها العاصمة الاسبوع الماضي. وقالت الوزارة في بيان انه تم إحباط هجوم إرهابي حاول نظام كييف تنفيذه باستخدام مسيّرتين استهدفتا موسكو مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للاعتداء.

تصاعد وتيرة تلك الهجمات جاء بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اخر الشهر الماضي من أنّ الحرب تعود تدريجيا إلى أرض روسيا معتبرا أنّ هذا مسار لا مفرّ منه فيما توعد في تصريحات صحفية اخيرة بأن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود.

تهديدات تأتي في وقت لم يحقق الهجوم الاوكراني المضاد النتائج المرجوة رغم الدعم الغربي المتواصل. منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال لشبكة سي ان ان إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا لا يتقدم بالسرعة المتوقعة.

مسؤولون اميركيون وغربيون أخرون اكدوا ما جاء على لسان كيربي وفق سي ان ان ورأى بعضهم أن التوقعات المتفائلة قبل بدء هذا الهجوم المضاد كانت غير واقعية.

ميدانيا اعلنت القوات الروسية احباط ست هجمات للقوات الأوكرانية على الجبهات الشرقية واكدت انها سيطرت على خمس قرى في خاركيف التي كانت القوات الأوكرانية استعادت معظمها خلال هجوم قبل نحو عام

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شاهد.. روسيا: إحباط هجوم بمسيّرتين في ضواحي موسكو

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