تعيين أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية

العالم- فلسطين

وأعلنت السفارة السعودية في الأردن، أن "تسليم الأوراق تم خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري"، مشيرة إلى أن "السفير نايف بن بندر السديري سيكون أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية".

وعقب اعتماد الأوراق، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين السعودية والسلطة الفسطينية ، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،قد قال، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع "إسرائيل"، مؤكدا أن "الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار"، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".