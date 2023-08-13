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ما وظيفة منظومة "ثأر الله" الصاروخية لحزب الله؟

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر، ان حزب الله عندما كشف عن منظومة "ثأر الله" الصاروخية انما هي رسالة في التوقيت خاصة عشية ذكرى انتصار حرب تموز.

وقال العميد جابر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان حزب الله عادة لا يكشف دائماً عن اسلحته امام كيان الاحتلال الاسرائيلي، لكنه يختار من حين لآخر الوقت والنوع الذي يقتضي للكشف عن اسلحته، لاهداف عديدة ورسالة ليزداد الاحتلال رعباً بعد الدراسات الاسرائيلية التي قالت ان الكيان الاسرائيلي يعاني صعوبة للقيام بحرب مع المقاومة.

واوضح، ان هذا النوع من السلاح، هي منصة متطورة فعالة مضادة للدروع كانت من قبل تحمل على الكتف، تصدى خلالها حزب الله لدبابات ميركافا فخر الصناعة الاسرائيلية وغيرها في حزب تموز، اضافة الى عبوات ناسفة كان عناصر حزب الله يلصقها تحت الدبابة الاسرائيلية بشجاعة هائلة.

واكد ان المنظومة تتألف من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بشكل هائل بتوقيت متزامن وتدميرها، وتمتاز بمرونة الحركة حيث يمكن نقلها بسهولة في المعركة.

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