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مساعد وزير خارجية ايران: سنشهد قريبا تبادل الكهرباء بين ايران وتركيا

مساعد وزير خارجية ايران: سنشهد قريبا تبادل الكهرباء بين ايران وتركيا
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، عن تعزيز البنى التحتية اللازمة لاجل البدء قريبا في عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين ايران وتركيا.

العالم-ایران

واستعرض "صفري"، خلال اللقاء في انقرة (امس) مع اثنين من مساعدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، استعرض فرص توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة.

واشار مساعد وزير الخارجية الايرانية الى سير التعاون طويل الامد بين طهران وانقرة في مجال الطاقة، مؤكدا على استعداد ايران لمواصلة هذا المسار وتعزيزه.

وصرح مضافا الى قطاع النفط والغاز والمشتقات البترولية، لقد توفرت البنى التحتية اللازمة في مجال تبادل الكهرباء وسنشهد البدء في هذه العملية قريبا.

الى ذلك، اكد الجانب التركي، على اهمية تعاون بلاده مع ايران في قطاعي الغاز والكهرباء، وتطلع الى توسيع نطاق هذا التعاون، وذلك في ضوء الطاقات المتوفرة خلال المرحلة الجديدة لدى البلدين.

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