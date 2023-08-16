الناتو: أوكرانيا يمكنها الانضمام للحلف إذا تنازلت لروسيا عن جزء من أراضيها

العالم - روسیا

ونقلت صحيفة “فيردنس غانغ” النرويجية، عن ينسن قوله: “أعتقد أن أحد الحلول التي تمكن أوكرانيا من الحصول على عضوية في الناتو، هي تخليها عن أجزاء منها”.

وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان الحلف يرى بأن أوكرانيا يجب أن تتنازل عن مناطق من أجل تحقيق السلام مع روسيا وعضوية الناتو في المستقبل، أشار يينسن إلى أن “مناقشة الوضع المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع جارية بالفعل”.

وأوضح أن قضية نقل مناطق إلى روسيا قد أثيرت، متابعاً “أنا لا أقول أن يكون الأمر كذلك، لكن من المحتمل أن يكون حلا ممكنا”.

وردا على التصريحات استبعدت أوكرانيا فكرة تنازلها عن أي جزء من أراضيها لصالح روسيا مقابل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووصف ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية على تويتر فكرة تنازل بلاده عن أراض مقابل الانضمام إلى الناتو بأنها “سخيفة”.

وقال بودولياك إن تبادل الأراضي مقابل العضوية يعني “اختيار هزيمة الديمقراطية، وتشجيع مجرم عالمي، والحفاظ على النظام الروسي، وتدمير القانون الدولي، ونقل الحرب إلى الأجيال الأخرى”.

وأوضح أن أي شيء آخر غير “هزيمة ساحقة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤدي إلى فتح “شهية روسيا للمزيد”، وفقا لما نقلته صحيفة “كييف إندبندنت”.

وخلال قمة “الناتو” الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من 3 نقاط تتضمن خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس “أوكرانيا – الناتو” وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف دون تنفيذ مسبق لخطوات تحقيق العضوية.

في الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت كييف عليه، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية للانضمام للحلف.