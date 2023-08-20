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أمير قطر يصل الى "هنغاريا" لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية

أمير قطر يصل الى
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الهنغارية بودابست، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك.

العالم - قطر

و سيلتقي الأمير القطري خلال زيارته، الرئيسة الهنغارية نوفاك، ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، وعددا من كبار المسؤولين الهنغاريين.

وسيجري خلال الزيارة واللقاءات "بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي مايو الماضي، عقد أمير قطر وأوربان جلسة مُباحثات رسمية بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الجلسة بحثُ أوجه تطوير التعاون المُشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المُستجدات ذات الاهتمام المُشترك إقليمياً ودولياً.

وكانت العاصمة الهنغارية بودابست استضافت، منتصف يوليو الماضي، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، برئاسة وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو.

وخلال الاجتماع أشاد الوزير القطري بالعلاقات الوثيقة التي تربط قطر وهنغاريا، مشيرا إلى أنها شهدت تطورا ملحوظا على مر السنين، وتعمقت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة.

وفي اجتماع اللجنة، جرى "استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية"، كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات".

واتفق الجانبان "على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين".

وبدأت هنغاريا، في مارس الماضي، مفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2026، وذلك بين شركة "قطر للطاقة" وشركة الكهرباء الهنغارية لاستيراد الغاز المسال.

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أمير قطر يصل الى "هنغاريا" لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية

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