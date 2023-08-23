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احتجاجات في مدينة عدن على تردي الأوضاع المعيشية

احتجاجات في مدينة عدن على تردي الأوضاع المعيشية
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت، مساء الثلاثاء، احتجاجات غاضبة في عددٍ من مديريات العاصمة عدن، على خلفية تردّي خدمة الكهرباء، بصورةٍ غير مسبوقة.

العالم- اليمن

وقام العشرات المواطنين في مديريات الشيخ عثمان وخور مكسر وكريتر بسد الطرقات وإحراق الإطارات، وذلك تنديداً بتدهور خدمة الكهرباء وتزايد الانقطاع الذي وصل إلى حوالي 18 ساعة في اليوم الواحد، بحسب موقع عدن تايم.

وذكرت وسائل إعلام محلية في عدن أنّ رئيس الحكومة المحلية التابعة لتحالف معين عبد الملك، تعمّد استمرار أزمة الكهرباء، من خلال عدم سداد قيمة شحنتي وقود ديزل ومازوت كانتا موجودتين في غطاس ميناء الزيت منذ مساء الأحد الماضي.

ورفض مُلّاك السفينتين دخولهما إلا بعد تلقي إشعار بدخول القيمة المالية في حسابهما، وهو ما تنصّل رئيس الحكومة عن سداده، ليأتي تدخّل مساء الثلاثاء، ويتمّ إدخال السفينتين الميناء من أجل ضخ الوقود.

وقال مسؤول في مؤسسة الكهرباء في عدن إنّ وقود الديزل سوف يكفي مدّة أسبوعين فقط، الأمر الذي ينطبق على شحنة المازوت، وهو ما يعني أن الانفراجة موقته.

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احتجاجات في مدينة عدن على تردي الأوضاع المعيشية

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