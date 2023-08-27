الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب محافظ خوزستان الإيرانية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون أن عدد زوار الأربعين الذين غادروا إيران عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف زائر.

العالم - إيران

وفي تصريح لوكالة فارس صباح اليوم، قال ولي الله حياتي، إن عدد زوار الأربعين الحسيني الذين غادروا البلاد عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف شخص، منهم 310 آلاف شخص من حدود شلمجة و90 ألف شخص من حدود جذابة.

وأضاف: تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإقامة أربعينية مهيبة في المنافذ الحدودية لمحافظة خوزستان.

وقال نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون: من المتوقع أن يقوم الزوار بتنظيم حركتهم نحو الحدود وعدم تأجيل ذلك إلى الأيام الأخيرة.

وتابع قائلا: إن الرعايا غير المقيمين سيعبرون من حدود جذابة فيما سيعبر الرعايا المقيمون من حدود شلمجة بتصاريح قانونية.

روابط ذات صلة

اكثر من 200 ألف زائر ايراني دخلوا العراق عبر منفذ شلمجة

مسؤول ايراني: نحو 72 الف زائر عبروا حدود جذابة في طريقهم الى العراق

محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين

أكثر من ۷۹ ألف زائر عبروا من منافذ خوزستان الأسبوع الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة "مرتقبة" للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الى بغداد

أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" بالقاهرة

حقيقة تطبيق نظام جديد لمراقبة أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل بالعراق

شاهد/ عراقية تسجل هدفا على طريقة 'مارادونا' ببطولة السيدات

شاهد بالفيديو.. ايران؛ قوة عالمية ناشئة في مجال الصيدلة