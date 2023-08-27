أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

العالم - إيران

وفي تصريح لوكالة فارس صباح اليوم، قال ولي الله حياتي، إن عدد زوار الأربعين الحسيني الذين غادروا البلاد عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف شخص، منهم 310 آلاف شخص من حدود شلمجة و90 ألف شخص من حدود جذابة.

وأضاف: تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإقامة أربعينية مهيبة في المنافذ الحدودية لمحافظة خوزستان.

وقال نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون: من المتوقع أن يقوم الزوار بتنظيم حركتهم نحو الحدود وعدم تأجيل ذلك إلى الأيام الأخيرة.

وتابع قائلا: إن الرعايا غير المقيمين سيعبرون من حدود جذابة فيما سيعبر الرعايا المقيمون من حدود شلمجة بتصاريح قانونية.