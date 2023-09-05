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الحرية والتغيير تثمن جهود 'قطر' لإنهاء الحرب في السودان

الحرية والتغيير تثمن جهود 'قطر' لإنهاء الحرب في السودان
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

ثمنت "قوى الحرية والتغيير السودانية، التزام قطر بالعمل الجاد مع القوى الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في البلاد.

العالم - السودان

وقالت "الحرية والتغيير"، مساء أمس، في بيان صادر عنها: "تثمن قوى الحرية والتغيير (الاتئلاف الحاكم سابقا في السودان) التزام قطر الذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالعمل الجاد مع القوى الدولية والاقليمية على إنهاء الحرب في السودان بأسرع فرصة".

وأشار إلى التزام الدوحة بـ"تعزير جهود إغاثة ملايين السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم وشردتهم بين لاجئ ونازح، والاستعداد للإسهام في إعادة إعمار السودان بعد وقف الحرب".

ولفت البيان إلى "التزام قوى الحرية والتغيير باستمرار العمل على بناء أوسع جبهة مدنية من أجل إنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

للإشارة، وصل وفد من قوى الحرية والتغيير في السودان إلى الدوحة يوم الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت لستة أيام واختتمت يوم أمس الإثنين 4 سبتمبر 2023.

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