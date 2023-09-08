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الملحق الثقافي الايراني يشكر العراق لاستضافته السخية لزوار الأربعين

الملحق الثقافي الايراني يشكر العراق لاستضافته السخية لزوار الأربعين
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشاد الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق بالشعب والمواكب والمراقد المقدسة والمسؤولين والشخصيات الدينية والمؤسسات الحكومية والعسكرية في العراق على استضافة زوار الأربعين.

وكتب المحلق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، غلام رضا اباذري، تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "اكس" (تويتر)، موجهة إلى مختلف شرائح الشعب العراقي ورجال الدولة والقوات الأمنية في هذا البلد: أشكر الله تعالى وانحني اجلالا امام اصحاب المواكب، والاهالي، والعشائر، والعتبات المقدسة، والقوات الأمنية، والحشد الشعبي، والمسؤولين في البلديات ومجالس المدن، والمحافظين، وعلماء الدين، والمقاومة، وحرس الحدود وإقليم كردستان، شكرا وتقديرا لهم على خدماتهم الجليلة التي قدموها لزوار أبي عبدالله الحسين (ع).

وكانت العتبة العباسية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 22 مليون شخص من داخل وخارج العراق شاركوا في مسيرة أربعين الإمام الحسين (ع) هذا العام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، شارك في مسيرة العام الماضي نحو 21 مليون زائر.

ووفق مسؤولين عراقيين، شكل الإيرانيون هذا العام الأغلبية بين الزوار الأجانب، كما في السابق، حيث شارك في المسيرة نحو 4 ملايين زائر إيراني.

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