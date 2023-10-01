اوبئة السودان وعثرات بايدن لاتنتهي ومغاربة يدعون لفرض الفيزا على الفرنسيين

في المقابل عجزت وزارة الصحة والمسؤولين عن مكافحة هذه الأوبئة، في ظل عدم القدرة على تنفيذ الخطط الموضوعة سلفاً لهذه الغاية ككل عام، أثناء موسم الأمطار، حيث تُوضع برامج قبل ثلاثة أشهر من فصل الخريف الذي يحمل معه العديد من الأوبئة مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا وغيرها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الامر حيث غردت سحر محمد... يعيش نازحين السودان أوضاع أنسانية متردية وسط انتشار الأوبئة والأمراض وغياب الرعاية الصحية مما أدى إلى تفاقم الوضع الانساني.

وكتب تحت الرصاص... حذرت منظمات محلية ودولية من مخاطر ترك الجثث الموجودة في الشوارع والتي قالت إنها تشكل تهديد على السكان بسبب تحللها وتعفنها ويمكن أن تكون سببا رئيسيا في انتشار الأوبئة والأمراض خاصة أن الوضع الراهن في السودان يحول دون تنفيذ حملات لمكافحة نواقل الأمراض.

وغرد الحسين مبارك عز الدين... تحذير ملح من تداعيات الحرب على الصحة العامة في السودان. النقص في الرعاية الصحية يمكن أن يفسح المجال أمام انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة.

وفي موضوع آخر، افادت تقارير أميركية بأن حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن تعمل على مشروع ذو أهمية كبيرة لضمان عدم تعثره مرة أخرى. وفي حين يعبّر الناخبون عن قلقهم العميق حيال عمر الرئيس البالغ 80 عامًا وقدرته على تحمل المنصب، يقوم فريق بايدن باتخاذ إجراءات إضافية لمنع وقوع حوادث مشابهة للتعثر الذي وقع في حزيران الماضي، عندما تعثر على كيس الرمل في أكاديمية القوات الجوية وسقط على الأرض.



علق بخيت الزهراني... عثرات الرئاسة الأمريكية الحالية للعام 2023 وفريق لتدريب بايدن على عدم التعثر.

وغرد امين محافظة ... لا تكاد تنتهي عثرات الرئيس الأميركي.

وكتب نايف... بايدن كله عثرات وهفوات.. هو عثرة في وجه العالم.

هذا وقد شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أحداث فوضى ونهب أدت إلى سرقة عدد من المحلات التي لم تتمكن الشرطة من حصر أعدادها، من بينها متاجر شركة أبل.وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله مجموعة من المراهقين المقنعين، أثناء اقتحامهم لمتجر «أبل» حيث تمكنوا من نهب جميع الأجهزة المعروضة بداخله، وسط صيحات احتفالية منهم.

وغرد محمد المسماري.... السبب الرئيسي في هالكمية من عمليات النهب الجماعي في أمريكا هو النمط الغربي الجامع بين نسبية الأخلاق والرأسمالية المتوحشة اللي أنتجت أن الإنسان قيمته ونجاحه بالفلوس والشهرة لا قيمة للمبادئ ولا للأخلاق كل واحد ومبادءه وأخلاقه يعني دع الخلق للخلق على نطاق كبير فطبيعي اللي صار!

وغرد يوسف وكفى... اخيرا تدخلت قوات الأمن في فلاديلفيا لوقف عمليات النهب الجماعي الحاصلة... امريكا من سيء لأسوأ.

وكتب عبد الحكيم طلعت... على غرار افلام هوليود سرقات جماعية يقوم بها العشرات لمتاجر أبل ومتاجر أخرى في الولايات المتحدة.

الى ذلك، تصدر وسم "طبقوا الفيزا على الفرنسيين" قائمة الأكثر تداولا على منصة "إكس" في المغرب، وسط استمرار الأزمة بين البلدين وتشديد باريس شروط منح التأشيرات للمغاربة. وتأتي هذه الحملة الإلكترونية بعد أيام من خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.

وغردت كنزة ... كمواطنة مغربية أطالب السلطات المغربية بفرض الفيزا على الفرنسيين أبوابنا مفتوحة لمن يحترم هذه الأرض الطيبة.

وكتب العيون... بسبب تصرفات معادية للمغرب من قبل الفرنسيين ورئيسهم وكمواطنة مغربية. أطالب سلطات بلدي بفرض التأشيرة على فرنسا.

وغرد الحرية للشعوب ... تصدر وسم “طبّقوا الفيزا على الفرنسيين” قائمة الأكثر تداولا على منصة “إكس” في المغرب، وسط استمرار الأزمة بين البلدين وتشديد باريس شروط منح التأشيرات للمغاربة.