العالم-الاحتلال

وجاء في الاستطلاع الذي نشره موقع "والا" العبري، أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة مسؤولة عن انهيار منظومات الدفاع عن مستوطنات الجنوب.

ويرى67% من المستطلعة آراؤهم أن إخفاق الحرب الحالية أكبر من إخفاق حرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر) عام 1973.

ويعتقد 56% من الإسرائيليين أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه مع نهاية المعارك، منهم 28% من ناخبي اليمين، في الوقت الذي يرى فيه 52% أن على وزير الجيش يوآف جالانت الاستقالة مع نهاية الحرب.

ووفقاً للاستطلاع؛ يرى 84% من المستطلعة آراؤهم أن اقتحام مقاتلي القسام بلدات الغلاف يعبر عن فشل قيادة الكيان، منهم 79% من ناخبي اليمين.

وقال 59% إنهم لا يثقون بإدارة الحكومة للحرب، بينما قال 88% من ناخبي اليمين إنهم لا يثقون بالحكومة.

ووفقًا للاستطلاع؛ فان هناك غالبية من 92% يعانون من الخوف والهلع بعد أحداث السبت، ثلثهم "خائفون جدًا".

وارتفع عدد القتلى جنود الاحتلال والمستوطنين الذي قتلوا بنيران المقاومين الفلسطينيين إلى 1300 قتيل و3300 جريح بينهم عشرات المصابين بجروح حرجة.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.