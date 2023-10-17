شاهد.. مراسلة العالم تنجو من محاولة اغتيال اسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفادت اسری البحيصي مراسلة قناة العالم في غزة انها وزوجتها نجيا من غارة اسرائيلية استهدفت ديرالبلح.

وأكدت مراسلة العالم انها عندما كانت بجوار مبنی في شارع ابوعريف في دير البلح، تم استهداف المبنی وانهار عليها زجاج السيارة وحجار المبنی، لكنها وزوجها الذي كان يسوق السيارة نجيا بإعجوبة من الشهادة.

وقالت مراسلة العالم: كتب لنا عمر جديد وسوف نبقی معكم وسنواصل المسير حتی آخر نفس.

وتأتي محاولة اغتيال مراسلة قناة العالم ضمن سياسة اتخذها كيان الاحتلال الاسرائيلي لأغتيال الحقيقة تمثلت في استهداف العديد من الصحفيين والكتاب والمفكرين والاعلاميين، اما بالاغتيال أو بالاعتقال.