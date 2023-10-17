الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسلة العالم تنجو من محاولة اغتيال اسرائيلية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

نجت مراسلة قناة العالم بأعجوبة من غارة اسرائيلية حاولت اغتيالها في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفادت اسری البحيصي مراسلة قناة العالم في غزة انها وزوجتها نجيا من غارة اسرائيلية استهدفت ديرالبلح.

وأكدت مراسلة العالم انها عندما كانت بجوار مبنی في شارع ابوعريف في دير البلح، تم استهداف المبنی وانهار عليها زجاج السيارة وحجار المبنی، لكنها وزوجها الذي كان يسوق السيارة نجيا بإعجوبة من الشهادة.

وقالت مراسلة العالم: كتب لنا عمر جديد وسوف نبقی معكم وسنواصل المسير حتی آخر نفس.

وتأتي محاولة اغتيال مراسلة قناة العالم ضمن سياسة اتخذها كيان الاحتلال الاسرائيلي لأغتيال الحقيقة تمثلت في استهداف العديد من الصحفيين والكتاب والمفكرين والاعلاميين، اما بالاغتيال أو بالاعتقال.

روابط ذات صلة

كولومبيا تطرد سفير الإحتلال

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مجاهدو القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة + فيديو

قائد الثورة: لا أحد يستطيع ايقاف قوى المقاومة إذا استمرت جرائم الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشرطة البلجيكية تقتل رجلا يشتبه في أنه منفذ هجوم بروكسل + فيديو

شاهد.. مراسلة العالم تنجو من محاولة اغتيال اسرائيلية

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم.. تطورات جديدة عند معبر رفح

وزير الدفاع الايراني يصل الى طاجيكستان 

توزيع كتب الفلسطينية عدنية شبلي في تونس بعد حجب جائزتها بمعرض فرانكفورت

بالفيديو.. لبنان: مراسل العالم يقف قرب مناطق يقصفها الاحتلال بقذائف فسفورية