مجلس النواب البحريني يقاطع تل أبيب دبلوماسيا واقتصاديا

العالم - البحرين

وأكدالمجلس في بيان تداولته وسائل إعلام بحرينية، أن "موقف البحرين التاريخي راسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وأشاد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان -وفق البيان- بموقف سلطة بلاده لدعم القضية الفلسطينية، وجرصها على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية".

وكانت البحرين أبرمت اتفاق سلام وطبغت مع كيان الاحتلال، في سبتمبر 2020، وعينت أول سفير لها في تل أبيب، في أغسطس 2021، فيما عينت دولة الاحتلال سفيرها بالمنامة، في ديسمبر 2021، الامر الذي لاقى امتعاضا و غضبا واسعا لدى الشعوب العربية و الاسلامية التي اعتبرته (تطبيع) طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

والبحرين واحد من خمس دول عربية (مصر والأردن والإمارات والمغرب) تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال، وشهدت الأيام الماضية مطالبات لها بقطع العلاقات مع الأخيرة بسبب عدوانها الوحشي في غزة، والذي أوقع 9061 شهيداً حتى الآن.