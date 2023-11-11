الإعلام الاسرائيلي يسأل نتنياهو:مافائدة عملية انجازاتها صفر؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان الاعلام الاسرائيلي بدأ يسأل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة حربه:"اين انجازات المعركة البرية؟".

وكان الاحتلال اعلن ان الاجتياح البري لغزة يأتي من أجل استعادة الاسری الاسرائيليين والقضاء علی حركة حماس، لكن عليرغم استمرار العملية، الا انها لم تحقق أي من الأهداف المعلنة حتی الان.

ويقول جنود عائدون من العمليات البرية في غزة اننا نقاتل اشباح ونواجه مقاتلين شرسين جداً في القتال يواجهوننا بصدور عالية بأسلحة خفيفة. وهذا ما أثر علی معنويات القوات الاسرائيلية سلبياً.

ويوضح مراسل العالم ان قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، هو الانجاز الوحيد الذي حصل عليه الاحتلال في 36 يوم من العدوان علی الغزة.

وأكد ان كيان الاحتلال أصبح يبحث عن انجازات وانتصارات وهمية لكن الاعلام الاسرائيلي لم يقتنع بحيث كشف اخر استطلاع اسرائيلي أن فقط 18 بالمئة من الاسرائيليين يثقون بنتنياهو كرئيس للوزراء في هذه المرحلة. ويؤكد هذا الاستطلاع ان المعارضة الاسرائيلية بزعامة يائير لابيد سوف تحصل علی أكثر من 70 مقعداً في أي انتخابات مقبلة لكيان الاحتلال وهذا سقوط لليمين الاسرائيلي.