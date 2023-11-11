وزير العدل الفلسطيني: ما يجري في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية

العالم – ضيف وحوار

وفي حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" وفيما يتعلق بتوصيف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي من ناحية القانون الدولي وحول إمكانية ملاحقة من ارتكب هذه الجرائم والى اين تقود قضية محكمة جرائم الحرب وعن امكانية ان يكون هنالك تحرك فيها ، أكد محمد الشلالدة أن التوصيف القانوني لما يحدث في قطاع غزة من إرتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال وضد السكان المدنيين والاعيان المدنية فهذه الحرب العدوانية التي شنتها "اسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال استندت اولا الى إعلانها لقطاع غزة كياناً معاديا وهذا في القانون الدولي يعتبر مخالفاً، حيث انسحبت من طرف واحد.

"إسرائيل" اعلنت غزة كيانا معاديا لتتنصل من الحماية القانونية

ولفت الشلالدة إلى أن "إسرائيل" اعلنت قطاع غزة كيانا معاديا حتى تتنصل من الحماية القانونية لقطاع غزة والسكان المدنيين، وثانيا اعلنت الحرب، فكيف يجوز لدولة محتلة ان تعلن الحرب على إقليم محتل قطاع غزة توصيفه القانوني ما زال ينطبق عليه قانون الاحتلال الحربي، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكافه اتفاقيات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

ونوه الشلالدة: ثالثا فان "اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تذرعت في حربها العدوانية بحق السكان الابرياء في قطاع غزة الى نص الماده 51 من ميثاق الامم المتحدة، فكيف يحق لدولة او لسلطة قائمة بالاحتلال بأن تعلن او تتذرع بحق الدفاع الشرعي امام الشعب المحتل، او امام حركات المقاومة، فحق الدفاع على النفس وفقا لنص المادة 51 كان قد ورد للدول كاملة السيادة وليس لحركات المقاومة لاننا نحن كشعب فلسطيني وكحركات مقاومة نملك أحقية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكافه الوسائل التي كفلها لنا القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ما يحصل في غزة جريمة الجرائم

وشدد الشلالدة إلى أن ما يحصل في قطاع غزة هو جريمة الجرائم فهناك العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، ولكن نركز على جريمة الجرائم وهي بشكل خاص جريمة الإبادة الجماعية فما يرتكب في قطاع غزة ضد السكان المدنيين والاعيان المدنية هو بالفعل جريمة إبادة جماعية والسبب او المبررات القانونية حتى نبرر ذلك وذلك ليس اتهاما وليس جزافا بل انطلاقا من مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وتابع الشلالدة قائلا: اولا استنادا الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، وإلى هذه الاتفاقية انضمت دولة فلسطين وهذا جانب في غاية الاهمية وتنص هذه الاتفاقية تنص على التالي:" أي من الافعال الآتية اذا ارتكبت بشكل عمدي ولإهلاك مجموعة ما بشكل جزئي او كلي على اساس ديني او عرقي او تمييزي او عنصري، وبالتالي هذه الجرائم وهذه الأفعال- وقتل افراد الجماعة بشكل كلي او جزئي- وهذا ما يحصل ضد السكان المدنيين حيث وصل العدد اكثر من 10,000 شهيد واكثر من 25,000 جريح وهذا ما يرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثانيا الحاق ضرر جسدي او عقلي بشكل عمدي ضد مجموعة من الناس على اساس إهلاك جزئي او كلي.

"اسرائيل" ترتكب سياسة تجويع السكان المدنيين من خلال العقاب الجماعي

ووأضاف الشلالدة أن الركن الثالث هو الحاق الضرر بإعاشة هؤلاء السكان المدنيين تحت ظروف معيشية سيئة بمعنى ان "اسرائيل" ترتكب سياسه التجويع السكان المدنيين من خلال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.

توفر الركن المادي والمعنوي لجريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

وأما الركن الرابع هو ترحيل الاطفال وهذا ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال ان جريمة الابادة الجماعية بركنيها والركن المادي متوفر بارتكاب هذه الجرائم، الركن المعنوي بمعنى انه القصد الجنائي او النية، هل هناك نية بدءاً من رئيس الوزراء وانتهاء بوزير الحرب وأي جندي او ضابط ، وهناك نيه او قصد جنائي؟ وهذا ما ظهر اساسا من خلال تصريحات وزير التراث الاسرائيلي عندما قال قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ماذا يعني ذلك في القانون الدولي؟ هذا يعني أن هنالك جريمة تحريض جزئيه من جريمة الابادة الجماعية.

وجوب ملاحقة سلطة الاحتلال وتحميله المسؤولية القانونية الدولية عن الإبادة الجماعية

وتابع الشلالدة: نقول انه انطلاقا من هذا الوصف القانوني لجريمة الابادة الجماعية لابد من مساءلة وملاحقة السلطه القائمة بالاحتلال بتحميلها المسؤولية القانونية الدولية الكاملة كشخص من اشخاص القانون الدولي، وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية عن جريمة الابادة الجماعية.

وجوب استصدار قرار أممي لتأكيد جرائم الإحتلال ومساءلته امام محكمة العدل الدولية

وشدد الشلالدة قائلا : لابد من استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة لتاكيد هذه الجريمة ووصف اسرائيل بانها ارتكبت جريمه الابادة الجماعية كما حصل في عام 1982 في مجازر صبرا وشاتيلا، فقد كان هنالك قرار من الجمعية العامة قد صدر عام 1982 ، وثانيا ملاحقته ومساءلته امام محكمة العدل الدولية من اجل تحميل "اسرائيل" المسؤولية القانونية الدولية عن جريمة الابادة الجماعية بتعويض الشعب الفلسطيني.

وأردف الشلالدة قائلا: نحن نتحدث عن شق المسؤولية المدنية وعندما نتحدث عن ذلك نقول ان محكمة العدل الدولية هي محكمه دول مساءلة الدولة والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة افراد ومن الممكن الملاحقة كذلك بتحميل"اسرائيل" المسؤولية القانونية الفردية الشخصية الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية.

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